ВИДЕО ОЧЕВИДЦА Смотрите, как самоотверженно проявили себя спасатели во время пожара в многоквартирном доме в Таллинне

«Сегодня в Копли», - делятся в Instagram кадрами с места пожара в Пыхья-Таллинне.

«Всегда молюсь за спасателей», - пишут в комментариях, желая скорейшего выздоровления пострадавшим спасателям.

25 декабря в 17:56 центр тревог получил сообщение о дыме в подъезде жилого дома на улице Малева в Пыхья-Таллинне. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из окна квартиры на третьем этаже идет дым.

Войдя в дом, спасатели начали эвакуацию жильцов верхних этажей, оказавшихся в дымовой ловушке, и проникли в горящую квартиру. Там они нашли тела двух погибших. Из квартиры, расположенной над горящей, спасатели также вынесли одного пострадавшего.

Во время спасательных работ произошел взрыв дымовых газов.Четверо спасателей получили травмы, двое из них - серьезные. Тяжело пострадавших доставили в больницу, сообщает Postimees.

Помогите найти вора

В то время как пожарные занимались спасением человеческих жизней, один молодой человек решил украсть из служебного автомобиля набор аккумуляторных инструментов Makita. К счастью, вор попал на камеру.

«Уважаемые жители Копли! Просим вашей помощи. Если вы узнали, заметили или видели молодого человека, который вчера был на месте пожара по адресу Уус-Малева, 3, пожалуйста, сообщите об этом в полицию (112). Молодой человек на фото, украл из нашего спасательного автомобиля сумку с набором аккумуляторных инструментов Makita. Заранее благодарим за помощь», - пишет Коплиская добровольная спасательная команда в Facebook.