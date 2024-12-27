Актриса Русского театра объявила о разводе: «Предательство это больно, но только в начале»

«2024 год унес в вечность наши отношения с Виктором. Мы больше не пара. Предательство это больно, но только в начале. Потом понимаешь, что того человека, из-за которого больно, просто больше не существует», - пишет Анна Сергеева.

Пост актриса Русского театра сопроводила снимком, сделанным в их день свадьбы.

Пост Анны Сергеевой в Facebook. Фото: Kuvatõmmis/Facebook

В комментариях пользователи стали поддерживать актрису. «Я очень тебе сочувствую, Анечка! Но нужно идти дальше и ты обязательно будешь счастлива. Пускай новый год принесет много радости!» - пишет радиоведущий и диджей​ Максим Милованов.

«Охххх... Анечка, очень Вам сочувствую...» - добавляет бывший художественный руководитель Русского театра Филипп Лось.

Актриса украинского происхождения Анна Сергеева познакомилась со своим мужем Виктором Марвиным на вступительных экзаменах в театральное училище в Киеве. «Мы полюбили друг друга мгновенно», - признавалась Сергеева журналу Kroonika.

Пара поженилась в Киеве в 2014 году. Спустя четыре года в семье актеров родилась дочь, которую назвали Аксинья, а в 2022 году - Беата.