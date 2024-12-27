Сегодня, 27 декабря, актриса Русского театра Анна Сергеева сообщила на своей странице в Facebook о том, что они с Виктором Марвиным расстались.
Актриса Русского театра объявила о разводе: «Предательство это больно, но только в начале»
«2024 год унес в вечность наши отношения с Виктором. Мы больше не пара. Предательство это больно, но только в начале. Потом понимаешь, что того человека, из-за которого больно, просто больше не существует», - пишет Анна Сергеева.
Пост актриса Русского театра сопроводила снимком, сделанным в их день свадьбы.
В комментариях пользователи стали поддерживать актрису. «Я очень тебе сочувствую, Анечка! Но нужно идти дальше и ты обязательно будешь счастлива. Пускай новый год принесет много радости!» - пишет радиоведущий и диджей Максим Милованов.
«Охххх... Анечка, очень Вам сочувствую...» - добавляет бывший художественный руководитель Русского театра Филипп Лось.
Актриса украинского происхождения Анна Сергеева познакомилась со своим мужем Виктором Марвиным на вступительных экзаменах в театральное училище в Киеве. «Мы полюбили друг друга мгновенно», - признавалась Сергеева журналу Kroonika.
Пара поженилась в Киеве в 2014 году. Спустя четыре года в семье актеров родилась дочь, которую назвали Аксинья, а в 2022 году - Беата.