«Январь будет шикарный»: Глоба рассказала, как круто изменится жизнь одного знака Зодиака​

На работе Львов ждут повышение, интересные проекты и признание руководства. Любое дело будет даваться легко, а таланты представителей этого знака и их харизма будут сиять ярче, чем обычно. В любви тоже царит идиллия - взаимопонимание с партнером на высоте. Это отличное время, чтобы сделать предложение любимому человеку или признаться в чувствах тому, кто давно нравится.​