Не заметили даже создатели: фанаты франшизы «Один дома» нашли грандиозный ляп в сценарии​

Пользователи Reddit нашли странный момент - они говорят, что если внимательно посмотреть начало второй части «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», то ни разу ни один из персонажей не упоминает факт попытки кражи со стороны «Мокрых бандитов» из первой части.

«На протяжении всего второго фильма семья Кевина говорит только то, что он остался один на Рождество. Но ни разу они не упоминают тот факт, что он противодействовал двум ворам, пока был один дома», - написал один из пользователей.

Еще один говорит, что тоже удивился этому. Он вспомнил, как отец Кевина нашел золотой зуб и должен был понять, что это - зуб Гарри.

«Мне всегда было интересно, как он должен был ответить на вопрос, откуда тот взялся», - пишет пользователь.

Другой пользователь пишет, что единственное объяснение такому ляпу - тот факт, что «действия обоих фильмов происходят в собственных вселенных». Один из комментаторов удивился, почему члены семьи Мак-Калистеров по меньшей мере не заметили следов ловушек Кевина на Марва и Гарри.

«Никто не поставил под сомнение всю кровь, волосы, сожженную кожу на дверных ручках в доме? Кажется, семья очень невнимательная», - отмечает пользователь.