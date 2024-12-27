ФОТО «Что случилось с ее лицом?» Поклонник обеспокоен новым снимком эстонской артистки

40-летняя бывшая солистка группы Nexuse, Мерлин Уускюла, обеспокоила поклонников новым постом. Один из фанатов намекнул, что исполнительница, вероятно, допустила небольшую ошибку при обработке фотографии! «Я сама этого даже не заметила. У меня нет причин обрабатывать свое лицо», - прокомментировала эстонская исполнительница.