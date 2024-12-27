40-летняя бывшая солистка группы Nexuse, Мерлин Уускюла, обеспокоила поклонников новым постом. Один из фанатов намекнул, что исполнительница, вероятно, допустила небольшую ошибку при обработке фотографии! «Я сама этого даже не заметила. У меня нет причин обрабатывать свое лицо», - прокомментировала эстонская исполнительница.
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ФОТО ⟩ «Что случилось с ее лицом?» Поклонник обеспокоен новым снимком эстонской артистки
Мерлин Уускюла, выступавшая 25 декабря в Выру, опубликовала Instagram милый снимок, на котором она позирует с певицей Нэнси Химма. Один из ее поклонников заметил однако на фотографии нечто странное. На фото видно, что на подбородке Уускюла какое-то розовое пятно.