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«Под воздействием кокаина 140 км/ч!» Полицейский патруль остановил опасного водителя на второй день Рождества

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25 декабря были задержаны два водителя, употреблявшие кокаин. Снимок иллюстративный.
25 декабря были задержаны два водителя, употреблявшие кокаин. Снимок иллюстративный. Фото: Mailiis Ollino

Руководитель службы надзора за дорожным движением Таави Кирсс поделился в соцсети историей о том, как водитель BMW, находившийся под воздействием кокаина, мчался на огромной скорости, ставя под угрозу жизнь всех участников дорожного движения.

Не секрет, что зимой дорожно-транспортные происшествия происходят чаще. Именно поэтому руководитель службы надзора за дорожным движением Таави Кирсс призывает всех быть особенно осторожными и подчеркивает, что употребление любых запрещенных веществ опасно как для самого водителя, так и для других участников движения.

26 декабря Кирсс опубликовал в X (ранее Twitter) пост, в котором сообщил, что 25 декабря были задержаны два водителя, употреблявшие кокаин. Один из них значительно превысил разрешенную скорость, а второй пытался скрыться от патруля.

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