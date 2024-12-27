«Под воздействием кокаина 140 км/ч!» Полицейский патруль остановил опасного водителя на второй день Рождества

Не секрет, что зимой дорожно-транспортные происшествия происходят чаще. Именно поэтому руководитель службы надзора за дорожным движением Таави Кирсс призывает всех быть особенно осторожными и подчеркивает, что употребление любых запрещенных веществ опасно как для самого водителя, так и для других участников движения.