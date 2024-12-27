«Под воздействием кокаина 140 км/ч!» Полицейский патруль остановил опасного водителя на второй день Рождества

Руководитель службы надзора за дорожным движением Таави Кирсс поделился в соцсети историей о том, как водитель BMW, находившийся под воздействием кокаина, мчался на огромной скорости, ставя под угрозу жизнь всех участников дорожного движения.
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Не секрет, что зимой дорожно-транспортные происшествия происходят чаще. Именно поэтому руководитель службы надзора за дорожным движением Таави Кирсс призывает всех быть особенно осторожными и подчеркивает, что употребление любых запрещенных веществ опасно как для самого водителя, так и для других участников движения.