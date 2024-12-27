ФОТО Спасатели, которые отправились тушить пожар в Пыхья-Таллинне, просят помощи в поиске вора

25 декабря в 17:56 в Центр тревоги сообщили, что в подъезде многоквартирного дома на улице Малева в Пыхья-Таллинне пожар. По прибытию спасатели увидели, как дым сочится из окна квартиры на третьем этаже.

Войдя в дом, спасатели начали эвакуацию жителей верхних этажей и вошли в горящую квартиру, где обнаружили тела двух погибших. Как сообщил представитель Спасательного департамента Эркки Пыльд, с верхнего этажа был также эвакуирован пострадавший.

Распространившиеся в ходе пожара газы взорвались во время спасательных работ, в результате чего пострадали четверо спасателей, двое из которых находятся в больнице с тяжелыми травмами, писал в четверг, 26 декабря, Rus.Postimees.

В то время как пожарные занимались спасением человеческих жизней, один молодой человек решил украсть из служебного автомобиля набор аккумуляторных инструментов Makita. К счастью, вор попал на камеру.

«Уважаемые жители Копли! Просим вашей помощи. Если вы узнали, заметили или видели молодого человека, который вчера был на месте пожара по адресу Уус-Малева, 3, пожалуйста, сообщите об этом в полицию (112). Молодой человек на фото, украл из нашего спасательного автомобиля сумку с набором аккумуляторных инструментов Makita. Заранее благодарим за помощь», - пишет Коплиская добровольная спасательная команда в Facebook.



