До Нового года остаются считанные дни. О том, какими изысканными блюдами порадовать себя в это непростое время, рассказал известный эстонский ресторатор Павел Гурьянов.
ВИДЕО ⟩ Ресторатор Павел Гурьянов: продукты в Эстонии сильно подорожали, но это не повод отказываться от праздника!
Ресторатор, совладелец и бренд-шеф столичного ресторана KOGU Resto Павел Гурьянов стал гостем пятничного выпуска Limon LIVE.
«Сейчас мы живем в эпоху кризиса. Продукты сильно подорожали - это моя личная боль. Со следующего года вводят 24 процента подоходного налога... У нас будут одни из самых дорогих продуктов в Европе», - с сожалением отмечает Павел. Однако он уверен: это вовсе не повод отказываться от праздника.
«Найдите то, что приносит вам радость. Если это сладкий эклер или банка икры - выделите на это деньги и подарите себе удовольствие в Новый год, - говорит он. - И самое важное - проведите праздник с семьей».
Выбраться в студию Limon LIVE Павлу Гурьянову было непросто: в сезон праздников работа кипит, что называется, и в прямом, и в переносном смысле. Однако в сам Новый год ресторан KOGU Resto работать не будет. «Наш персонал тоже заслуживает провести праздник с близкими, поэтому мы решили отдохнуть», - поясняет он.
Для Павла это будет второй Новый год, проведенный вне Эстонии. В этот раз он вместе с семьей отправится в Лондон к друзьям. «Будет интересно встретить праздник без снега. Хотя, честно говоря, не уверен, что он выпадет и здесь», - улыбается Гурьянов.
Когда же Гурьянов отмечает Новый год дома, главным атрибутом его праздничного стола остается салат Оливье. «Повара - такие же люди, как и все. Поэтому у нас на столе всегда Оливье, запеченная утка или свинина, картошка... Все просто. Никто дома не готовит изысканных ресторанных блюд», - признается он.
«Я не фанат майонезных салатов, но раз в год на Рождество я обязательно ем кровяную колбасу, а на Новый год - салат Оливье. Это такая же часть праздника, как мандарины или елка», - говорит Гурьянов.
Когда его спрашивают, как сделать Оливье необычным, повар отвечает: «Никак! Он хорош сам по себе. Лучше, чем мама или бабушка, никто его не приготовит». И все же, если вам очень хочется удивить гостей своим Оливье, повар советует добавить в классический салат каперсы или горчицу к майонезу.
«Я люблю кулинарию за возможность пробовать новое. Нельзя всю жизнь есть одну курицу и ездить только в Египет», - шутит Гурьянов, вдохновляя зрителей на эксперименты.
Павел Гурьянов считает, что у нас в магазинах не так много хороших продуктов, куда лучше обстоит дело на рынках. Поиск качественных ингредиентов - увлекательный процесс. «Иногда даже в Maxima можно найти устрицы, поэтому всегда стоит искать», - говорит повар.
На праздники Гурьянов дает простой совет: «Не переедайте. Потом придется слишком долго возвращать форму в спортзале, - с улыбкой говорит Гурьянов. - С возрастом я хожу в спортзал уже не чтобы нарастить форму, а чтобы удержать ее. Повара употребляют много лишних калорий, да и длинные смены не способствуют правильному питанию».
Павел неоднократно готовил блюда для президентского приема, где повара используют только местные продукты. И он советует обратить на это внимание при составлении новогоднего меню. «У нас много хороших сыров, отличная рыба - минога, белая рыба, бутерброды с килькой или селедкой. Можно использовать и местные овощи». В Лондон он берет с собой миногу и икру в качестве гостинцев.
Повара с 20 летним стажем работы все труднее удивить, но 2024 год принес Павлу Гурьянову новые гастрономические впечатления. В рамках программы «Гастротревел по Эстонии» он с командой поваров искал уникальные блюда. «На острове Кихну мы пробовали мясо выдры. Это было необычно, но не сказать, что вкусно», - делится он.
Среди достижений 2024 года Павел Гурьянов выделяет два: его ресторан вошел в топ-30 лучших ресторанов Эстонии, а сын пошел в первый класс.
Что Павел Гурьянов готовит дома? Сколько масла и сахара добавляют в блюда рестораны? Как именитый повар находит язык с недовольными клиентами? Обо всем этом - в свежем выпуске Limon LIVE!