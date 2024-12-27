ВИДЕО Ресторатор Павел Гурьянов: продукты в Эстонии сильно подорожали, но это не повод отказываться от праздника!

«Я не фанат майонезных салатов, но раз в год на Рождество я обязательно ем кровяную колбасу, а на Новый год - салат Оливье. Это такая же часть праздника, как мандарины или елка», - говорит Гурьянов.

Павел Гурьянов в студии Limon LIVE. Фото: Martin Pedaja

Когда его спрашивают, как сделать Оливье необычным, повар отвечает: «Никак! Он хорош сам по себе. Лучше, чем мама или бабушка, никто его не приготовит». И все же, если вам очень хочется удивить гостей своим Оливье, повар советует добавить в классический салат каперсы или горчицу к майонезу.

«Я люблю кулинарию за возможность пробовать новое. Нельзя всю жизнь есть одну курицу и ездить только в Египет», - шутит Гурьянов, вдохновляя зрителей на эксперименты.

Ведущая Светлана Карабут в студии Limon LIVE. Фото: Martin Pedaja

Павел Гурьянов считает, что у нас в магазинах не так много хороших продуктов, куда лучше обстоит дело на рынках. Поиск качественных ингредиентов - увлекательный процесс. «Иногда даже в Maxima можно найти устрицы, поэтому всегда стоит искать», - говорит повар.

На праздники Гурьянов дает простой совет: «Не переедайте. Потом придется слишком долго возвращать форму в спортзале, - с улыбкой говорит Гурьянов. - С возрастом я хожу в спортзал уже не чтобы нарастить форму, а чтобы удержать ее. Повара употребляют много лишних калорий, да и длинные смены не способствуют правильному питанию».

Павел Гурьянов в студии Limon LIVE. Фото: Martin Pedaja

Павел неоднократно готовил блюда для президентского приема, где повара используют только местные продукты. И он советует обратить на это внимание при составлении новогоднего меню. «У нас много хороших сыров, отличная рыба - минога, белая рыба, бутерброды с килькой или селедкой. Можно использовать и местные овощи». В Лондон он берет с собой миногу и икру в качестве гостинцев.

Повара с 20 летним стажем работы все труднее удивить, но 2024 год принес Павлу Гурьянову новые гастрономические впечатления. В рамках программы «Гастротревел по Эстонии» он с командой поваров искал уникальные блюда. «На острове Кихну мы пробовали мясо выдры. Это было необычно, но не сказать, что вкусно», - делится он.

Среди достижений 2024 года Павел Гурьянов выделяет два: его ресторан вошел в топ-30 лучших ресторанов Эстонии, а сын пошел в первый класс.

Павел Гурьянов и Светлана Карабут в студии Limon LIVE. Фото: Martin Pedaja

Что Павел Гурьянов готовит дома? Сколько масла и сахара добавляют в блюда рестораны? Как именитый повар находит язык с недовольными клиентами? Обо всем этом - в свежем выпуске Limon LIVE!