ФОТО И ВИДЕО Таллиннский художник уверен, что в его студию заезжал Дональд Трамп: «Я не мог ошибиться!»

В конце уходящего года журнал Time назвал Дональда Трампа человеком года, а таллиннский художник Арсен Клян написал его портрет маслом. Человек искусства, работы которого не раз выставлялись на зарубежных выставках, уверен, что лично знаком с американским президентом. Правда, их встреча произошла около 12 или 13 лет назад - более точной даты художник, как не напрягает память, назвать не может. Вот они какие - люди искусства.