Пн, 30.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО Таллиннский художник уверен, что в его студию заезжал Дональд Трамп: «Я не мог ошибиться!»

Copy
Художник Арсен Клян демонстрирует портрет Трампа.
Художник Арсен Клян демонстрирует портрет Трампа. Фото: Konstantin Sednev

Столичный художник Арсен Клян показывает в своей галерее портрет американского президента. Он утверждает, что встретился с ним лично, и не где-нибудь, а в Таллинне.

В конце уходящего года журнал Time назвал Дональда Трампа человеком года, а таллиннский художник Арсен Клян написал его портрет маслом. Человек искусства, работы которого не раз выставлялись на зарубежных выставках, уверен, что лично знаком с американским президентом. Правда, их встреча произошла около 12 или 13 лет назад - более точной даты художник, как не напрягает память, назвать не может. Вот они какие - люди искусства.

«Сам Трамп пришел ко мне в студию, - рассказывает Арсен Клян. - Это было летом. В Таллинне тогда работал некий коммерческий банк. Видимо, этот банк был основан за деньги Трампа. Президентом банка был мой знакомый, который сообщил, что в Эстонию скоро приедет влиятельный дядюшка Джордж, интересующийся искусством и ищущий художника для росписи интерьеров в США».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх