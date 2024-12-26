Режиссер «Один дома» раскрыл тайну – откуда у семьи Кевина такие деньги

Многих зрителей этого классического кинофильма много лет интересовал вопрос: где же семья берет деньги, если может позволить себе европейские путешествия по всей многодетной семье.

Ответ на вопрос дает ресурс Culture Crave, выяснивший эту тайну у режиссера.

Согласно информации режиссера, мать Кевина является успешным дизайнером одежды, а его отец работает в сфере рекламы. Поэтому они могут позволить себе огромное здание и дальние путешествия по всей семье.

Сам фильм вышел на экраны в 1990 году и добился потрясающего успеха как у критиков, так и у зрителей. Картина собрала рекордное кассовое собрание для своего жанра, став третьим самым кассовым фильмом в мире по итогам 1991 года.

Фильм «Один дома» был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый кассовый фильм-комедия с живыми актерами, удерживая этот титул до 2011 года.