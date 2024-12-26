В Reddit обсуждают, что интернет-магазин Temu стал все более популярным, особенно среди старшего поколения, которое, кажется, стало зависимо от него. Один из пользователей Reddit откровенно рассказывает, как вся семья была разочарована рождественскими подарками, полученными от родителей. «Никогда в жизни не переживал такие ужасные праздники!» - пишет он.
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«Огромный мешок случайного хлама с Temu!» Рождественские подарки вызвали негодование у жителя Эстонии
«Я слышал от многих, что их родители зависимы от Temu и постоянно покупают там товары. В моей семьи тоже теперь такая ситуация», - начинает свой пост пользователь Reddit. В посте он откровенно делится, как был расстроен, когда открыл подарок, потому что, по его словам, из коробки выглядывал большой мешок случайного хлама от Temu.