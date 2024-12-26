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«Огромный мешок случайного хлама с Temu!» Рождественские подарки вызвали негодование у жителя Эстонии

Перевод: Светлана Карабут
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Подарки на Рождество. Иллюстративный снимок.
Подарки на Рождество. Иллюстративный снимок. Фото: Arvo Meeks

В Reddit обсуждают, что интернет-магазин Temu стал все более популярным, особенно среди старшего поколения, которое, кажется, стало зависимо от него. Один из пользователей Reddit откровенно рассказывает, как вся семья была разочарована рождественскими подарками, полученными от родителей. «Никогда в жизни не переживал такие ужасные праздники!» - пишет он.

«Я слышал от многих, что их родители зависимы от Temu и постоянно покупают там товары. В моей семьи тоже теперь такая ситуация», - начинает свой пост пользователь Reddit. В посте он откровенно делится, как был расстроен, когда открыл подарок, потому что, по его словам, из коробки выглядывал большой мешок случайного хлама от Temu.

«Я посмотрел и увидел, что вся семья получила похожие мешки. Один из нас решил сразу же раздать свои вещи другим, потому что сам не хотел их, а другие тоже не хотели брать», - пишет автор поста.

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