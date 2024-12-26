«Огромный мешок случайного хлама с Temu!» Рождественские подарки вызвали негодование у жителя Эстонии

«Я слышал от многих, что их родители зависимы от Temu и постоянно покупают там товары. В моей семьи тоже теперь такая ситуация», - начинает свой пост пользователь Reddit. В посте он откровенно делится, как был расстроен, когда открыл подарок, потому что, по его словам, из коробки выглядывал большой мешок случайного хлама от Temu.