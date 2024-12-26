Страшный диагноз мужа укрепил семью Сигне Киви: «В загородном доме мы смогли во многом разобраться»

Болезнь бросила вызов всей семье. Сигне вспоминает, что Калью лег на операцию в годовщину их свадьбы. «И тогда мы поняли, что некоторые вещи в наших отношениях происходят в последний раз. Или, вернее, мы надеялись, что это не так, но, увы, это оказалось правдой», - призналась Сигне.

Калью, в свою очередь, по-философски смотрел на происходящее. «Мне было 62 года, я многое испытал в жизни, видел, как растут мои дети и внуки. И я думал: если этот круг так завершится, значит, так тому и быть».

Изначально врач сказал Калью, что он проживет еще лет пять. Эти пять лет превратились в шесть, а затем и в семь. Однако, когда три года назад казалось, что болезнь отступила, врачи говорили, что это не так, и Калью пришлось вновь начать интенсивное лечение.

«Я прошел два или три сеанса химиотерапии, но потом стало ясно, что это не помогает. Болезнь взяла верх. Но тогда врач предложил нам один вариант. Это была новая терапия, которую Больничная касса пока не покрывает, и мы как-то сразу автоматически согласились попробовать. Позже выяснилось, что это очень дорогое лечение», - вспоминает Калью.

Сигне как раз тогда продала лес, который получила в подарок от отца. «Мы вложили эти деньги в лечение Калью», - говорит она.