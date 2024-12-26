У режиссера и художника Калью Киви более десяти лет назад обнаружили рак предстательной железы. «Я хорошо помню тот день», - рассказал Калью в благотворительном эфире.
Страшный диагноз мужа укрепил семью Сигне Киви: «В загородном доме мы смогли во многом разобраться»
Этой зимой благотворительное шоу ETV «Рождественский туннель» направлено на деятельность Фонд помощи больным раком Kingitud elu («Подаренная жизнь»). Проект приглашает зрителей вместе помогать онкобольным приобретать жизненно необходимые лекарства, даря тем самым не только дополнительные дни жизни, но и возможность проводить это время рядом с близкими. Уже за первый вечер акции собрано более полумиллиона евро.
Семья, которая не сдается
Семейная пара Калью и Сигне Киви вот уже много лет вместе противостоит раку. Свой диагноз режиссер получил одиннадцать лет назад, и за это время его неизменной опорой оставалась супруга - художница и член Рийгикогу Сигне Киви, даже несмотря, что они разделены расстоянием. Сигне живет в городе, Калью - в деревне. «Когда становится скучно, эти 70 километров пролетают в мгновение ока!» - улыбается Калью.
Сигне вспоминает, что самые трудные моменты наступили сразу после того, как они узнали диагноз. «Мы должны были вместе принять множество тяжелых решений. В итоге Калью ушел на пенсию после операции, чтобы спокойно восстанавливаться здесь, в нашем загородном доме, и быть готовым к новым этапам лечения», - рассказала Сигне.
День, когда Калью узнал о болезни, навсегда остался в памяти. «Доктор сказал мне, что 60 процентов предстательной железы поражено раком и болезнь дала метастазы. Я просто кивнул: "Понятно. Теперь я в этом клубе". Тогда физически и психологически я не ощущал никаких перемен. Было только осознание, что у меня рак», - рассказал Калью.
Болезнь бросила вызов всей семье. Сигне вспоминает, что Калью лег на операцию в годовщину их свадьбы. «И тогда мы поняли, что некоторые вещи в наших отношениях происходят в последний раз. Или, вернее, мы надеялись, что это не так, но, увы, это оказалось правдой», - призналась Сигне.
Калью, в свою очередь, по-философски смотрел на происходящее. «Мне было 62 года, я многое испытал в жизни, видел, как растут мои дети и внуки. И я думал: если этот круг так завершится, значит, так тому и быть».
Изначально врач сказал Калью, что он проживет еще лет пять. Эти пять лет превратились в шесть, а затем и в семь. Однако, когда три года назад казалось, что болезнь отступила, врачи говорили, что это не так, и Калью пришлось вновь начать интенсивное лечение.
«Я прошел два или три сеанса химиотерапии, но потом стало ясно, что это не помогает. Болезнь взяла верх. Но тогда врач предложил нам один вариант. Это была новая терапия, которую Больничная касса пока не покрывает, и мы как-то сразу автоматически согласились попробовать. Позже выяснилось, что это очень дорогое лечение», - вспоминает Калью.
Сигне как раз тогда продала лес, который получила в подарок от отца. «Мы вложили эти деньги в лечение Калью», - говорит она.
Стоимость одной процедуры с препаратом, который предложил врач, составляла более 7000 евро и не компенсировалась Больничной кассой.
«В итоге выяснилось, что нужно шесть процедур, и мы долго размышляли, прежде чем обратиться за помощью в фонд», - вспоминает Сигне, добавляя, что это решение далось им непросто.
«Я должна сказать, что слушая истории о детях, молодых матерях, которым ставят этот ужасный диагноз, который теперь кажется почти заразным, начинаешь задумываться: имеем ли мы право просить? Но потом я поняла, что за жизнь всегда стоит бороться. И Калью это делает!» - говорит Сигне.
«Дети выросли, у каждого своя работа, восемь внуков уже есть. Чего еще желать? Без жены всего этого бы не было, ведь все начинается с нее», - говорит Калью в передаче.
Сигне также признается, что их отношения стали крепче:
«Ты должен понять, что молодость - это молодость, тогда все пути открыты, и ты совершаешь глупости, но это как-то проходит. Есть вещи намного важнее. Что ты остаешься, что он остается рядом со мной, и я с ним. Здесь, в загородном доме, мы многое смогли обсудить и выяснить. Странно, как быстро пролетело это время. Все это время, что мы провели вместе... это было очень здорово», - сказала политик со слезами на глазах.