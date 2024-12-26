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ВИДЕО На рождественском концерте Кейт Миддлтон засняли двойника принца Гарри

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Принц Гарри
Принц Гарри Фото: Darryl Dyck

Двойник принца Гарри появился на рождественском концерте Кейт Миддлтон.

Двойника принца Гарри засняли на рождественском концерте принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, сообщает издание Daily Mail

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон показали трейлер рождественского концерта, который будет транслироваться на канале ITV. Мероприятие, прошедшее в Вестминстерском аббатстве, посетили многие члены королевской семьи. Интернет-пользователи также заметили в ролике мужчину, который был похож на младшего сына короля Великобритании Карла III. Двойник принца Гарри появился на торжестве в военной форме.

На прошлой неделе принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили британцев с Рождеством и Новым годом. Они опубликовали праздничную открытку с детьми. Фотографии для нее представители королевской семьи взяли со съемок ролика, в котором принцесса Уэльская сообщила, что завершила курс лечения от рака.

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