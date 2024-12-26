ВИДЕО На рождественском концерте Кейт Миддлтон засняли двойника принца Гарри

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон показали трейлер рождественского концерта, который будет транслироваться на канале ITV. Мероприятие, прошедшее в Вестминстерском аббатстве, посетили многие члены королевской семьи. Интернет-пользователи также заметили в ролике мужчину, который был похож на младшего сына короля Великобритании Карла III. Двойник принца Гарри появился на торжестве в военной форме.