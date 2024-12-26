Двойник принца Гарри появился на рождественском концерте Кейт Миддлтон.
ВИДЕО ⟩ На рождественском концерте Кейт Миддлтон засняли двойника принца Гарри
Двойника принца Гарри засняли на рождественском концерте принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, сообщает издание Daily Mail.
Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон показали трейлер рождественского концерта, который будет транслироваться на канале ITV. Мероприятие, прошедшее в Вестминстерском аббатстве, посетили многие члены королевской семьи. Интернет-пользователи также заметили в ролике мужчину, который был похож на младшего сына короля Великобритании Карла III. Двойник принца Гарри появился на торжестве в военной форме.
На прошлой неделе принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили британцев с Рождеством и Новым годом. Они опубликовали праздничную открытку с детьми. Фотографии для нее представители королевской семьи взяли со съемок ролика, в котором принцесса Уэльская сообщила, что завершила курс лечения от рака.