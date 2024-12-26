17 декабря в столичном Loft ja Ürdid состоялась традиционное мероприятие «Стильное заявление с Дианой Денисовой». Известный дизайнер рассказывала о моде и давала советы в предпраздничной атмосфере.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дизайнер Диана Денисова собрала в Таллинне обворожительных «змеек»
Диана Денисова рассказала, что сегодня существует множество трендов, которые на первый взгляд могут показаться странными или даже смешными.
К примеру, на некоторых мировых Неделях моды модели выходили на подиум… с обычными пластиковыми пакетами. Странно? С одной стороны, да! Но если задуматься, что за этим скрывается? А в этом «запрятано» бережное отношение к природе, да-да, повторное использование пластиковых пакетов, и призыв уделять больше времени дому и уюту.
Когда понимаешь предпосылки, тренд становится понятным и человечным. В каждой коллекции важно понять, какая идея была заложена в нее дизайнером и стилистом. Ведь мода - не просто внешний стиль, а часть нашей жизни.
На встрече с Диной Денисовой гости увидели коллекцию эстонского бренда Althea, представленную на осенней Неделе моды в Таллинне. Модели JK Club Models продемонстрировали эти наряды.
«Стильное заявление» стало особенным, ведь оно проходило в преддверии Рождества - самого волшебного праздника в году. Ожидание чуда, наряды гостей, Дед Мороз - все это создало неповторимую атмосферу. Многие дамы выбрали образы, посвященные хозяйке наступающего года - Зеленой Деревянной Змее, и за это обворожительные «змейки» были награждены особыми призами.
Самые яркие моменты вечера запечатлела фотограф Карина Ваус, смотрите галерею!