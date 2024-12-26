ФОТО Пэрис Хилтон снялась полностью обнаженной у елки, прикрывшись красным бантом

Блондинка продемонстрировала смелый образ в рамках рождественской фотосессии. На опубликованных кадрах она предстала полностью обнажённой, прикрывая самые откровенные части тела большим красным бантом.

На фоне праздничной елки и подарочных коробок снимки приобрели особую атмосферу. Хилтон дополнила свой дерзкий образ стильной объемной прической, длинными кожаными перчатками, массивными серьгами и ярким макияжем, который подчеркивал ее черты.

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Поклонники отметили, что фотосессия передала праздничное настроение с ноткой провокации, став ярким дополнением к рождественской тематике.