Рождественская елка на главной площади Кракова заняла первое место в рейтинге самых красивых елок мира по версии британского портала timeout. Всего в рейтинг вошли 11 елок.
ФОТО ⟩ Названа самая красивая рождественская елка в мире
В этом году в Кракове главной темой рождественских украшений по традиции стали мотивы из вавельских гобеленов эпохи Возрождения. Эта коллекция, созданная по заказу короля Сигизмунда II Августа, представляет собой крупнейшую коллекцию такого рода в Европе. В разных частях города можно увидеть оленей, верблюдов, жирафов и райских птиц.
Авторы рейтинга назвали краковскую елку «венцом» этого подхода к украшению города. На ней висят 26 тысяч энергосберегающих лампочек, искусственные сосульки и больше тысячи блестящих елочных шаров с вавельским орнаментом.
Второе место в рейтинге заняла самая большая рождественская елка в мире. Она расположена в городе Губбио в центральной Италии. Елка представляет собой гигантскую световую инсталляцию, расположенную на склоне холма Монте-Ингино.
Третье место досталось елке, расположенной в Нью-Йорке.