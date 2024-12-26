ФОТО Названа самая красивая рождественская елка в мире

В этом году в Кракове главной темой рождественских украшений по традиции стали мотивы из вавельских гобеленов эпохи Возрождения. Эта коллекция, созданная по заказу короля Сигизмунда II Августа, представляет собой крупнейшую коллекцию такого рода в Европе. В разных частях города можно увидеть оленей, верблюдов, жирафов и райских птиц.

Авторы рейтинга назвали краковскую елку «венцом» этого подхода к украшению города. На ней висят 26 тысяч энергосберегающих лампочек, искусственные сосульки и больше тысячи блестящих елочных шаров с вавельским орнаментом.

Второе место в рейтинге заняла самая большая рождественская елка в мире. Она расположена в городе Губбио в центральной Италии. Елка представляет собой гигантскую световую инсталляцию, расположенную на склоне холма Монте-Ингино.

Необычную елку в городе Губбио делают ежегодно. Фото: Shutterstock

Третье место досталось елке, расположенной в Нью-Йорке.