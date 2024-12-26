Седокова рассказала, что участвовала в организации прощания с Янисом Тиммой

«Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот тяжелый период. Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить как раньше.

Обращаюсь с просьбой к представителям СМИ: проверьте источники, у которых берете комментарии. Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать эту трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбят и выражают соболезнования маме, а не раздают интервью.

Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке стран мы стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей.

Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя.

«Главное - помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно - на земле и на небе», - написала Анна Седокова в Instagram.

Фото: instagram.com

Ранее сообщалось, что тело баскетболиста было доставлено в Ригу в среду. Прощание состоится 27 декабря с 15:00 в Большом зале прощания Рижского крематория по адресу: улица Вароню, 3a, Рига. Об этом Райтис Тимма, отец Яниса, написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Во вторник на прошлой неделе, 17 декабря, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. По данным нескольких СМИ, Тимма покончил жизнь самоубийством.

Янис Тимма провел 68 матчей за сборную Латвии.