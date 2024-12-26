Супруги Бекхэмы поразили праздничными фото: как всегда элегантные

В своем профиле в Instagram Виктория показала несколько фотографий с Дэвидом, которые излучают любовь, шик и элегантность.

Для праздничного вечера Виктория выбрала элегантное черное платье с длинным шлейфом. Облегающее платье подчеркнуло подтянутую и изящную фигуру Виктории. Красавчик Дэвид выбрал черный смокинг и белую рубашку, дополнив образ черными лакированными туфлями с острым носом.

«Счастливого Рождества! Целуем от всех нас», – подписала фотографии Виктория, отметив сыновей и дочь, у которой еще нет Instagram.

Позже Виктория опубликовала снимок, где гламур улетучился, а остались теплые домашние праздники в милых полосатых пижамах.