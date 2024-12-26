Победившая рак актриса Мария Авдюшко: это был очень болезненный опыт

Акстриса ранее говорила, что некоторые люди не хотят общаться с тобой, когда ты болеешь. «Но эти люди не виноваты. Они просто не знают, как справиться с тем, что их знакомый человек, обычно веселый, теряет волосы, выглядит по-другому и, возможно, не имеет такой силы и энергии каждый день. Наше общество напугано этой болезнью, но мы должны воспринимать ее как нечто естественное и относиться к этим людям так же, мы не должны их бояться», - сказала актриса в программе.

Актриса рассказала, что, борясь с болезнью, у нее в голове появились мысли о весне: «Я думала, что мне 50 лет, и я столько раз переживала весну. Это на самом деле очень хорошо». Этой осенью Мария Авдюшко также рассказала о своей болезни в программе Kanal 2 «Öökülaline».

«Я болела полтора года, получала лечение и занималась только своим здоровьем. У меня не было сил на что-то другое», + рассказала актриса этой осенью в программе Kanal 2. Она описала, как болезнь меняет восприятие окружающего мира: «Ты занимаешься тем, чтобы как-то встать с кровати и сделать три-четыре шага в течение дня».

Авдюшко добавила, что сталкиваясь с такой тяжeлой болезнью, меняется понимание мира здоровых людей и того, как некоторые люди взаимодействуют с больными. «Многие, например, не хотят с тобой общаться, когда ты болеешь. Это очень странно, почему? Просто ты напоминаешь им о вещах, о которых они не хотят думать», - откровенно объяснила она.