«Я думаю, что если поразмышлять, эта тема касается нас всех. Это очень общая тема, и в этом смысле статистика очень жестока: у каждого второго мужчины и каждой третьей женщины в Эстонии в какой-то момент обнаруживается такая болезнь», - сказала актриса и режиссер Мария Авдюшко в новогоднем благотворительном проекте Эстонского телевидения «Рождественский туннель». Победившая болезнь Мария Авдюшко теперь делает фильм о Фонде лечения рака.
Победившая рак актриса Мария Авдюшко: это был очень болезненный опыт
Благотворительное шоу ETV «Рождественский туннель» в этом году призывает обратить внимание на деятельность Фонд помощи больным раком Kingitud elu («Подаренная жизнь»), чтобы вместе с телезрителями поддержать закупку необходимых препаратов для онкобольных, тем самым даруя им дни жизни и моменты, проведенные с близкими. За первый вечер было собрано более полумиллиона евро в поддержку онкобольных.
25 декабря в передаче выступила также актриса и режиссер Мария Авдюшко. Победившая рак женщина теперь делает фильм о Фонде лечения рака. «Я думаю, что если поразмышлять, эта тема касается нас всех. Это очень общая тема, и в этом смысле статистика очень жестока: у каждого второго мужчины и каждой третьей женщины в Эстонии в какой-то момент обнаруживается такая болезнь. И нам просто нужно научиться жить с этим, осознавать это и не бояться», - сказала Авдюшко. Тема касается Авдюшко лично - и сама она пережила непростую борьбу с раком.
«Я не хочу как-то выделяться. Мы все живем в мире, где происходят такие вещи, все мы умираем и заболеваем. Это часть жизни. Это был очень большой и болезненный опыт. Я не знаю, как дальше будет развиваться моя жизнь. Сегодня я здесь, и мне приятно быть здесь с вами», - сказала актриса и режиссер.
«Этот день очень страшен, когда тебе это говорят. Но с другой стороны, если ты чувствуешь, что не один, это самое важное для людей, которые сталкиваются с этим заболеванием и борются с ним», - сказала Авдюшка.
Акстриса ранее говорила, что некоторые люди не хотят общаться с тобой, когда ты болеешь. «Но эти люди не виноваты. Они просто не знают, как справиться с тем, что их знакомый человек, обычно веселый, теряет волосы, выглядит по-другому и, возможно, не имеет такой силы и энергии каждый день. Наше общество напугано этой болезнью, но мы должны воспринимать ее как нечто естественное и относиться к этим людям так же, мы не должны их бояться», - сказала актриса в программе.
Актриса рассказала, что, борясь с болезнью, у нее в голове появились мысли о весне: «Я думала, что мне 50 лет, и я столько раз переживала весну. Это на самом деле очень хорошо». Этой осенью Мария Авдюшко также рассказала о своей болезни в программе Kanal 2 «Öökülaline».
«Я болела полтора года, получала лечение и занималась только своим здоровьем. У меня не было сил на что-то другое», + рассказала актриса этой осенью в программе Kanal 2. Она описала, как болезнь меняет восприятие окружающего мира: «Ты занимаешься тем, чтобы как-то встать с кровати и сделать три-четыре шага в течение дня».
Авдюшко добавила, что сталкиваясь с такой тяжeлой болезнью, меняется понимание мира здоровых людей и того, как некоторые люди взаимодействуют с больными. «Многие, например, не хотят с тобой общаться, когда ты болеешь. Это очень странно, почему? Просто ты напоминаешь им о вещах, о которых они не хотят думать», - откровенно объяснила она.