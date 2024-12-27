ГОРОСКОП НА 27 ДЕКАБРЯ Непростой день для Раков, отличный – для Дев и Козерогов

Рак

Неплохой день, хоть и хлопотный. Особенно много забот будет утром: к запланированным делам добавляются вопросы, возникшие совершенно неожиданно и требующие немедленного решения. К тому же окружающие не всегда понимают вас правильно, и часто для того, чтобы договориться с кем-то, приходится приложить усилия. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, а вы чувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее. Вторая половина дня подходит для того, чтобы обсуждать планы: вы хорошо понимаете, что сможете осуществить, а что пока не получится.

Лев

Очень плодотворный день. Вы отлично справляетесь даже с теми делами, за которые беретесь без особенной надежды на успех. Возможны необычные встречи, полезные знакомства. Легко произвести хорошее впечатление на тех, кто видит вас впервые: достаточно вести себя естественно и ни о чем не беспокоиться. День отлично подходит для разговоров. Можно обсуждать планы или события далекого прошлого, беседовать о работе или личной жизни; в любом случае вы услышите нечто полезное и важное. Хорошо складываются поездки, особенно если вы отправляетесь в них с какой-то конкретной целью.

Дева