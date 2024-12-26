В Рождество Максим Галкин опубликовал в Instagram новое фото жены с дочерью, 11-летней Лизой.
ФОТО ⟩ «Предновогоднее настроение»: Максим Галкин показал Аллу Пугачеву с младшей дочерью в одинаковых нарядах
«Предновогоднее настроение», - подписал Максим Галкин снимок, на котором изображены певица и ее младшая дочь в «рождественских» пижамах и свитерах.
Первой на снимок отозвалась бывшая продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. «Обожаю!» - написала она, добавив смайлик в виде сердечка.
Другие фолловеры поздравляют семью Аллы Пугачевой с праздником и выражают искренние желания. Также отмечают, что чуть ли не впервые в комментариях нет злостных высказываний и обвинений.