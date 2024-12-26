ФОТО Она безупречна! Кейт Миддлтон выбрала красивый образ для выхода на Рождество

Супруга принца Уильяма пришла на мессу в пальто Alexander McQueen праздничного зеленого цвета. Дополнила она его беретом того же оттенка, замшевыми сапогами Gianvito Rossi и сумочкой Grace Han. Довершил образ принцессы сине-зеленый шарф из шотландки, который идеально сочетал ее лук с луками ее семьи. Блеска добавила пара голубых топазов и бриллиантовых сережек от Robinson Pelham.

Принц Уильям приехал на службу в темно-синем пальто и синем галстуке, а их трое детей были одеты в оттенки тех же двух цветов. 11-летний принц Джордж и 6-летний принц Луи надели темно-синие пальто и почти одинаковые сине-зеленые галстуки в клетку. А 9-летняя принцесса Шарлотта очаровала образом в голубом пальто в клетку и бантом в волосах.