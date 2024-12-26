Юпитер, планета роста, изобилия и удачи, перешел в динамичный и интеллектуальный знак Близнецов. Это важное небесное событие, поскольку Юпитер меняет знаки только один раз в год, оставляя после себя устойчивое влияние в Тельце, открывая волну свежей энергии и возможностей, пишет MixNews.
Эти четыре знака Зодиака будут процветать под влиянием Юпитера в Близнецах до июня 2025 года
Транзиты Юпитера приносят расширение в любую область вашей карты рождения, к которой они прикасаются. Где бы он ни приземлился, он усиливается, предлагая возможности для роста, оптимизма и движения вперед.
Близнецы
Теперь, когда Юпитер украшает ваш знак, это ваш год сияния, Близнецы. До 9 июня 2025 года вы вступаете в период роста, изобилия и захватывающих возможностей, которые обещают улучшить многие аспекты вашей жизни. Если ваша Венера находится в Близнецах, этот транзит принесет более глубокое чувство связи в ваши отношения - как романтические, так и платонические.
Уже установленные связи будут укрепляться, когда вы обретете гармонию, радость и новую признательность людям в своей жизни. Это идеальное время для развития этих связей, поскольку они таят в себе огромный потенциал, способный поднять вам настроение и вдохновить.
Дружба будет процветать, и неожиданные союзники могут появиться именно тогда, когда они вам больше всего нужны. Обратите внимание на дом, в котором проходит транзит Юпитера в вашей карте рождения - это будет область, где рост и благословения проявляются больше всего.
Ваше стремление будет неудержимым, и Вселенная вознаградит вашу решимость ощутимыми результатами. Используйте это время, чтобы ставить перед собой большие и смелые цели и целенаправленно добиваться их.
Когда Юпитер расширяет ваше самоощущение, возможности для личной трансформации и достижений безграничны.
Мудро направляйте эту космическую энергию, Близнецы. Доверьтесь своему видению, используйте возможности, открывающиеся на вашем пути, и позвольте своему природному таланту вести вас вперед.
Присутствие Юпитера в вашем знаке знаменует собой начало преобразующей главы, в которой ваши идеи, отношения и усилия могут процветать, как никогда раньше.
Телец
Телец, сделайте глубокий вдох и выдох - ваша полоса удачи не исчезнет только потому, что Юпитер ушел. Хотя интенсивность прошлогодних космических благословений может смягчиться, семена, которые вы посадили, продолжат процветать и приносить плоды.
Проекты, планы и инициативы, над созданием которых вы усердно работали, теперь вступят в фазу устойчивого роста.
Пришло время опереться на то, что уже происходит. Сохраняйте терпение и твердость, развивая свои достижения, и не бросайтесь в совершенно новые предприятия без тщательного обдумывания. Появятся новые возможности, но для их созревания и согласования с вашим долгосрочным видением может потребоваться больше времени.
Если у вас Солнце, Луна, Венера или Юпитер в Тельце, эта энергия будет для вас особенно благоприятна.
Те, у кого в картах рождения несколько положений Тельца, могут увидеть множество возможностей, особенно в финансовых вопросах, отношениях и личностном росте.
Верьте, что Вселенная вознаграждает ваши усилия. Заботясь о том, что вы уже культивировали, вы увидите, как ваш упорный труд превратится в ощутимый и прочный успех.
Рак
Поскольку Юпитер благоволит Близнецам, рожденные под знаком Рака испытают безмятежное и успокаивающее влияние, усиливающее их чувство внутреннего мира и гармонии. Это небесное расположение обещает спокойную фазу семейной жизни, снижение стресса и создание более приятной домашней обстановки.
Этот период служит предвестником предстоящего перехода Юпитера в Рак 9 июня 2025 года. Тогда выгоды станут еще более значительными, поэтому крайне важно насладиться этими более спокойными моментами сейчас.
Ракам рекомендуется избегать токсичных людей и ситуаций, которые потенциально могут преградить им путь к удаче. Для тех, у кого Рак находится на Солнце, Асценденте или Венере, эта благоприятная небесная конфигурация будет особенно эффективной.
Чтобы полностью принять эти положительные энергии и настроиться на них, рассмотрите возможность ведения дневника размышлений, занятий практиками визуализации или включения в свой распорядок дня успокаивающих занятий, таких как йога. Эти практики помогут вам оставаться в гармонии с нежным потоком заботливого присутствия Юпитера.
Скорпион
Для Скорпионов период с 25 мая 2024 года по 9 июня 2025 года предвещает время значительной напряженности и потенциального роста.
Хотя транзит Юпитера через Близнецы не может быть напрямую нацелен на Скорпиона, он способствует продвижению к вашим целям в условиях меняющихся обстоятельств.
В это время решающее значение будут иметь сосредоточенность и настойчивость. Вероятно, на вашем пути вы столкнетесь с трудностями, но они не должны помешать вам осуществить свою мечту.
Желательно держать свои планы в секрете, чтобы повысить шансы на успех. Скорпионы, находящиеся на Солнце, Луне или Марсе, найдут этот период особенно динамичным. Используйте это время с умом, применяя стратегические действия и сохраняя осмотрительность в своих начинаниях.
В заключение, путешествие Юпитера через Близнецы сигнализирует о многообещающей фазе развития и возможностях для многих знаков.
Полезно углубиться в свою карту рождения, чтобы в полной мере использовать это благоприятное влияние, гарантируя, что вы максимально эффективно используете действующие энергии.