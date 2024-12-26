Эти четыре знака Зодиака будут процветать под влиянием Юпитера в Близнецах до июня 2025 года

Транзиты Юпитера приносят расширение в любую область вашей карты рождения, к которой они прикасаются. Где бы он ни приземлился, он усиливается, предлагая возможности для роста, оптимизма и движения вперед.

Близнецы

Теперь, когда Юпитер украшает ваш знак, это ваш год сияния, Близнецы. До 9 июня 2025 года вы вступаете в период роста, изобилия и захватывающих возможностей, которые обещают улучшить многие аспекты вашей жизни. Если ваша Венера находится в Близнецах, этот транзит принесет более глубокое чувство связи в ваши отношения - как романтические, так и платонические.

Уже установленные связи будут укрепляться, когда вы обретете гармонию, радость и новую признательность людям в своей жизни. Это идеальное время для развития этих связей, поскольку они таят в себе огромный потенциал, способный поднять вам настроение и вдохновить.

Дружба будет процветать, и неожиданные союзники могут появиться именно тогда, когда они вам больше всего нужны. Обратите внимание на дом, в котором проходит транзит Юпитера в вашей карте рождения - это будет область, где рост и благословения проявляются больше всего.

Ваше стремление будет неудержимым, и Вселенная вознаградит вашу решимость ощутимыми результатами. Используйте это время, чтобы ставить перед собой большие и смелые цели и целенаправленно добиваться их.

Когда Юпитер расширяет ваше самоощущение, возможности для личной трансформации и достижений безграничны.