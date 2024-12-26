«Если обычно арендодатели сталкиваются с проблемами из-за арендаторов, которые остаются должны или оставляют после себя разрушенные и испорченные жилые помещения, то в нашем случае была обратная ситуация. Владелец начал предъявлять требования по возмещению ущерба после возврата квартиры и подписания акта приема-передачи, и компания Rendin частично удовлетворила его требования», - рассказывает Реймо, проживающий в Харьюмаа.

Представитель компания, посредничающей между арендаторами и арендодателями, Rendin подчеркивает, что уведомление о дефектах в течение недели является разумным.

Более двух лет назад Реймо с семьей продал свою квартиру, чтобы получить кредит на строительство дома.

На несколько лет семье пришлось арендовать квартиру. В волости Раазику была найдена подходящая квартира, в которой семья проживала два года. Квартира сдавалась через популярную платформу Rendin, которая служит связующим звеном между арендатором и арендодателем, рекламируя себя как «ключ к безопасной аренде».