«Если обычно арендодатели сталкиваются с проблемами из-за арендаторов, которые остаются должны или оставляют после себя разрушенные и испорченные жилые помещения, то в нашем случае была обратная ситуация. Владелец начал предъявлять требования по возмещению ущерба после возврата квартиры и подписания акта приема-передачи, и компания Rendin частично удовлетворила его требования», - рассказывает Реймо, проживающий в Харьюмаа.
Представитель компания, посредничающей между арендаторами и арендодателями, Rendin подчеркивает, что уведомление о дефектах в течение недели является разумным.
Более двух лет назад Реймо с семьей продал свою квартиру, чтобы получить кредит на строительство дома.