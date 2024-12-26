Согласно свежему рейтингу Taste Atlas, лучшей в мире признана греческая кухня, которая вытеснила с первого места на вторую позицию многолетнего лидера - кухню Италии. На третьем месте - мексиканская кухня.
Составлен рейтинг «Лучшие кухни мира». Есть ли в нем Эстония?
Далее следуют: Испания, Португалия, Турция, Индонезия, Франция, Япония. Первую десятку замыкает китайская кухня.
Увы, Эстония в топ-100 не вошла. А вот Литва заняла 39-е место. Латвия находится на 79 месте.
Самыми популярными латвийскими продуктами названы сыр Яню, пиво «Балтийский портер», миноги, трикатские сырные шарики, сельд, творожные сырочки, серый горох, фермерский эль, руцавское белое масло.
Cамыми популярными блюдами латышской кухни признаны: карбонад, холодный суп, гречка, пирожки со шпеком, суп с фрикадельками, ржаной хлеб, сырники, щавелевый суп, хлебный суп и чесночные сухарики.
TasteAtlas - известный кулинарный портал о еде, который составляет самые подробные отчеты и описания локальной еды по всему миру. Рейтинг составлен на основе более 477 тысяч отзывов на почти 15,5 тысяч блюд. В этом году кухня Греции набрала 4,6 из 5 баллов и стала лидером. В прошлом году у греческой кухни было третье место, а в позапрошлом - второе.