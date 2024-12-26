Составлен рейтинг «Лучшие кухни мира». Есть ли в нем Эстония?

TasteAtlas - известный кулинарный портал о еде, который составляет самые подробные отчеты и описания локальной еды по всему миру. Рейтинг составлен на основе более 477 тысяч отзывов на почти 15,5 тысяч блюд. В этом году кухня Греции набрала 4,6 из 5 баллов и стала лидером. В прошлом году у греческой кухни было третье место, а в позапрошлом - второе.