Певец Уудо Сепп в последний год предпочитал держать свою личную жизнь в тайне, но рождественские праздники принесли его поклонникам приятный сюрприз. Артист сообщил в соцсетях, что у него появилась новая возлюбленная.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Уудо Сепп показал новую возлюбленную, с которой отпраздновал Рождество
Певец Уудо Сепп, после участия в шоу Eesti otsib superstaari, часто оказывался в центре внимания не только благодаря своим музыкальным достижениям, но и отношениям. Однако после громкого разрыва прошлого романа Сепп решил сбавить обороты в личной жизни или, по крайней мере, реже делился личными кадрами в соцсетях.