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ФОТО Уудо Сепп показал новую возлюбленную, с которой отпраздновал Рождество

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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Певец Уудо Сепп в последний год предпочитал держать свою личную жизнь в тайне, но рождественские праздники принесли его поклонникам приятный сюрприз. Артист сообщил в соцсетях, что у него появилась новая возлюбленная.

Певец Уудо Сепп, после участия в шоу Eesti otsib superstaari, часто оказывался в центре внимания не только благодаря своим музыкальным достижениям, но и отношениям. Однако после громкого разрыва прошлого романа Сепп решил сбавить обороты в личной жизни или, по крайней мере, реже делился личными кадрами в соцсетях.

В эти рождественские праздники, певец решил поделиться с публикой новостью о своих новых отношениях. «Наше Рождество», - написал Уудо в Instagram Stories, опубликовав фотографию с возлюбленной по имени Сирли.

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