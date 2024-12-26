ФОТО Фанаты увидели пророчество о смерти Яниса Тиммы в старом клипе Седоковой

В декабре 2018 года Анна Седокова представила клип на песню «Шантарам», который вызвал противоречивую реакцию, пишет Spletnik.

Ролик не прошел телевизионную цензуру из-за смелых сцен, включая кадры с мужчиной, завернутым в полиэтилен. Некоторые зрители позже усмотрели в этих образах символическую связь с трагическими событиями в жизни Тиммы.

Комментаторы в социальных сетях писали: «Пророческий клип, Аня», «И в словах, и в видео заложено пророчество», «Этот бедный парень в итоге оказался в пакете».

В 2019 году баскетболист посетил открытие бара певицы в Москве и опубликовал фото с мероприятия, добавив в пост музыкальный трек «Шантарам», что, по сообщениям, привлекло внимание Анны.

После известия о смерти экс-супруга Седокова вновь появилась в Instagram. Певица обновила аватар, заменив его изображением двери с замком в форме сердца. В описании профиля она разместила фразу на английском: «Вы знаете мое имя, но не мою историю».