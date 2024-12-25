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Тело Яниса Тиммы доставлено в Латвию: названа дата прощания

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Янис Тимма.
Янис Тимма. Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Янис Тимма добровольно ушел из жизни 17 декабря. Баскетболист покончил с собой в хостеле, который находится неподалеку от дома Анны Седоковой. Стало известно, где и когда простятся со спортсменом.

Янис Тимма родом из Латвии, в Россию он приезжал ради Анны Седоковой. Работал баскетболист в США - туда уже летала певица. Какое-то время супруги жили в Майами, однако исполнительница не смогла привыкнуть к местным устоям и вернулась в Москву.

Узнав о кончине экс-мужа, Анна попала в больницу с нервным срывом. Знаменитость до сих пор находится под капельницами и постоянным наблюдением врачей. Сможет ли она присутствовать на похоронах - неясно, скорее всего, нет. По словам сестры Тиммы, прощание пройдет послезавтра.

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