Янис Тимма добровольно ушел из жизни 17 декабря. Баскетболист покончил с собой в хостеле, который находится неподалеку от дома Анны Седоковой. Стало известно, где и когда простятся со спортсменом.
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Тело Яниса Тиммы доставлено в Латвию: названа дата прощания
Янис Тимма родом из Латвии, в Россию он приезжал ради Анны Седоковой. Работал баскетболист в США - туда уже летала певица. Какое-то время супруги жили в Майами, однако исполнительница не смогла привыкнуть к местным устоям и вернулась в Москву.