«Не стоило!» Бенедикт Камбербэтч дал мастер-класс, как правильно реагировать на неудачные подарки

Как видно на кадрах записи, актеру вручают запакованные в оберточную бумагу книгу с рецептами блюд в микроволновке на одну персону, носки, энциклопедию о том, как освоить Excel, обычную свечу, чашку с вложенным в нее чайником и футболку с дурацким принтом. Каждый раз ему удается выдать искреннюю радость и похвалить дарителя.

Как показывают результаты последнего опроса среди 2000 взрослых американцев, за последние три года среднестатистический человек получил два рождественских подарка, которые ему не понравились.

Больше всего людей разочаровывают плохая упаковка (14%) и несоответствие праздничной тематике (12%). При этом большинство отвечают вежливо и доброжелательно, когда им дарят не то. Чаще всего используются фразы «спасибо, что подумали обо мне» (27%), «мне очень нравится» (23%) или «я очень ценю это» (21%)

56% процентов опрошенных признались, что умело скрывают свое разочарование с помощью выражения лица. Однако их выдают детали. К примеру, избегание зрительного контакта — самый явным признаком недовольства подарком (это делают 24% опрошенных). Затем следует натянутая улыбка (20%), изменение тона голоса (16%) или слишком рассуждений о том, какой же отличный подарок (16%).

При этом 53% респондентов уверены: они могут «сразу» понять, что их подарок не понравился. Также составлен топ самых частых реакций на неудачные подарки:

1. «Спасибо, что подумал обо мне» — 27%

2. «Мне это нравится» — 23%

3. «Я очень ценю это» — 21%

4. «Не стоило!» — 14%

5. «Какой продуманный подарок» — 13%

6. «Какой замечательный подарок» — 12%

7. «Вы слишком добры» — 11%

8. «Важен не подарок, а внимание.» — 10%

9. «Это так своеобразно!» — 9%

10. «Где ты это взял?» — 8%