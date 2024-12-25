Рождество в невесомости: астронавты NASA поздравили землян с Рождеством

Двое астронавтов NASA - Бутч Уилмор и Суни Уильямс - оказались в неожиданной ситуации, проведя на борту Международной космической станции (МКС) гораздо больше времени, чем планировалось. Их миссия, рассчитанная на восемь дней, растянулась на восемь месяцев и завершится только к концу марта или началу апреля 2025 года. Однако, несмотря на эти трудности, они находят способы поднять себе настроение и отметить праздники вдали от дома.

На днях астронавты поделились снимками с рождественскими колпаками, сделанными на борту МКС.

To everyone on Earth, Merry Christmas from our @NASA_Astronauts aboard the International @Space_Station. pic.twitter.com/GoOZjXJYLP — NASA (@NASA) December 23, 2024

«Еще один день, еще одна праздничная поездка… Дон Петтит и Суни Уильямс, бортинженер и командир экспедиции №72, позируют для забавного праздничного портрета, общаясь по радиосвязи в модуле Columbus на МКС», - гласит подпись к фотографии, опубликованной в Instagram станции.

Праздники на орбите

В официальном блоге МКС рассказали, что астронавты встретят Рождество и Новый год на орбите. В их планы входят отдых, распаковка подарков, совместные трапезы и видеозвонки с родными.

«Наша орбитальная семерка продолжит работу в 2025 году, занимаясь передовыми исследованиями, которые принесут пользу как на Земле, так и за ее пределами. Следующая запись в блоге запланирована на 6 января», - говорится в сообщении.

Почему задержался их возвращение?

NASA объяснило, что возвращение Уилмора и Уильямс, стартовавших в июне 2024 года на капсуле Boeing Starliner, откладывалось несколько раз. Изначально планировалось, что миссия продлится всего восемь дней.

Однако запуск новой капсулы SpaceX, предназначенной для транспортировки сменного экипажа, был перенесен из-за технических задержек. Хотя NASA рассматривало возможность использования другой капсулы SpaceX, было принято решение дождаться её готовности. Теперь запуск намечен на конец марта 2025 года.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, астронавты продолжают выполнять научные задачи и находить моменты для отдыха, показывая миру, что даже в космосе можно сохранить праздничное настроение.