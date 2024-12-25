Женщина искала свою биологическую семью много лет. Открывшаяся правда ее шоикровала: ее родной дедушка живет на той же улице, что и она.
Женщина сделала невероятное открытие о своей биологической семье
«Так получилось, что он жил всего в пяти минутах ходьбы от моего дома», - рассказала 41-летняя Сэмми Уилсон о своем удивительном открытии, сообщает Liverpool Echo.
Уилсон, удочеренная в возрасте пяти лет, узнала о своем прошлом только в 16 лет. Когда ей исполнилось 18, она получила доступ к своим данным о рождении, что стало стимулом для поиска биологических родственников, сообщает New York Post.
К счастью, Уилсон, родом из Сент-Хеленса в Англии, достаточно легко нашла и свою маму, и своего отца.
Затем семья сообщила ей, что ее дедушка, Сэрил Флетчер, всегда жил рядом. Когда она пришла к нему в гости и обнаружила, как близко он на самом деле живет, она была в шоке.
«Наверное, я проходила мимо него на улице», - вспомнила Уилсон, которая, наконец, набралась смелости и постучала в дверь.
Несмотря на то, что они не виделись 20 лет, дедушка сразу узнал, кто она. «Я не знаю, как он оказался здесь, и у него был инсульт, поэтому он не может говорить. Я хочу узнать больше», - сказала Уилсон.
К сожалению, воссоединение Уилсон с родителями оказалось короче, чем она надеялась. Ее мама вскоре умерла от пневмонии, а отец скончался от рака всего через пять месяцев после того, как он снова увидел свою дочь.
«Воссоединение было чудесным, я просто хочу, чтобы у нас было больше времени», - призналась многодетная мать, которая постаралась извлечь максимум из короткого времени, проведенного с отцом.
Уилсон объяснила: «За это время он встретил моего старшего ребенка, увидел рождение своего внука и был на моей свадьбе».
Потеря родителей вдохновила ее на поиски оставшихся родственников, чтобы провести с ними как можно больше времени. Первая задача - найти брата своего дедушки Роя, о котором она знает только, что он может все еще жить в Сент-Хеленсе.
«Рой - последний из моей биологической семьи», - объяснила Уилсон. «Я уже потеряла своего отца, мать и тетю, а на одном снимке с Роем есть еще один ребенок. Я хочу узнать, кто он».
«Было бы здорово найти свою настоящую семью, потому что у меня есть дети, которых я хочу им представить. Семья значит для меня все», - добавила она.