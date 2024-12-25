Женщина сделала невероятное открытие о своей биологической семье

«Так получилось, что он жил всего в пяти минутах ходьбы от моего дома», - рассказала 41-летняя Сэмми Уилсон о своем удивительном открытии, сообщает Liverpool Echo.

Уилсон, удочеренная в возрасте пяти лет, узнала о своем прошлом только в 16 лет. Когда ей исполнилось 18, она получила доступ к своим данным о рождении, что стало стимулом для поиска биологических родственников, сообщает New York Post.

К счастью, Уилсон, родом из Сент-Хеленса в Англии, достаточно легко нашла и свою маму, и своего отца.

Затем семья сообщила ей, что ее дедушка, Сэрил Флетчер, всегда жил рядом. Когда она пришла к нему в гости и обнаружила, как близко он на самом деле живет, она была в шоке.

«Наверное, я проходила мимо него на улице», - вспомнила Уилсон, которая, наконец, набралась смелости и постучала в дверь.

Несмотря на то, что они не виделись 20 лет, дедушка сразу узнал, кто она. «Я не знаю, как он оказался здесь, и у него был инсульт, поэтому он не может говорить. Я хочу узнать больше», - сказала Уилсон.

К сожалению, воссоединение Уилсон с родителями оказалось короче, чем она надеялась. Ее мама вскоре умерла от пневмонии, а отец скончался от рака всего через пять месяцев после того, как он снова увидел свою дочь.