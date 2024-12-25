ГОРЯЧИЕ ФОТО Пэрис Хилтон снялась обнаженной для рождественской открытки

На снимках Хилтон позирует в красных туфлях, а обнаженное тело она прикрыла красным бантом. «Все готово к предстоящим праздникам», - подписала кадры Пэрис.

Днем ранее в прессе появились фото, как Пэрис Хилтон, которая годами не изменяет блонду, пришла в магазин за покупками в черном парике. В компании своего супруга Картера Реума она направилась в бутик Chanel в Беверли-Хиллз.

Выкладывать откровеннее фото в соцсетях Пэрис Хилтон не мешает статус молодой мамы. В 2023 году с разницей в несколько месяцев они с мужем стали родителями сына Феникса и дочери Лондон, которые появились на свет с помощью суррогатного материнства.

Родительство также не стало поводом изменить привычный образ жизни - Хилтон регулярно посещает вечеринки и светские мероприятия, за что в соцсетях ее называют плохой матерью.