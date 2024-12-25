Навигация по сложному миру королевских подарков может быть нелегкой задачей, особенно когда получателем является королева Елизавета II. Это была дилемма, с которой столкнулась Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, в свое первое Рождество в качестве члена британской королевской семьи в 2011 году. Что можно подарить королеве?
Кейт Миддлтон рассказала о первом рождественском подарке, который она подарила королеве Елизавете
В откровенном интервью Кейт призналась, что она была довольно обеспокоена выбором подарка для Ее Величества. «Я помню, как в первый раз была в Сандрингеме на Рождество. И я переживала, что подарить королеве на Рождество», - рассказала она.
«Я думала: "Боже, что же ей подарить?" После долгих раздумий она решила выбрать самый личный путь: поделиться частью своей семейной традиции через очень особенный подарок.
«Я подумала: "Я сделаю ей что-то своими руками". Что могло бы закончиться ужасно. Но я решила приготовить чатни по рецепту моей бабушки», - уточнила Кейт Миддлтон.
«Я немного переживала по этому поводу, но на следующий день заметила, что оно стояло на столе!» Этот трогательный жест признательности сразу же помог Кейт почувствовать себя желанной. Кроме того, этот жест королевы снял ранние переживания Кейт и стал основой для углубляющихся отношений между двумя королевскими особами.
Отношения между королевой и Кейт постепенно развивались в течение многих лет, становясь отношениями взаимного уважения, почтения и привязанности.
«Я думаю, что такой простой жест многого для меня значил, и я заметила, что она делала это много раз», - размышляет Кейт. «Думаю, это просто показывает ее заботливость и внимание к каждому».
Возможно, более явным признаком привязанности королевы к Кейт стал момент, когда та присоединилась к семье на рождественской прогулке в церковь в Сандрингеме в 2011 году. С толпами поклонников, чего не было с тех пор, как принцесса Диана была на пике своей популярности, стало ясно, что Кейт все больше принимают и что она уверенно вписывается в королевскую семью.
Рождественские традиции королевской семьи окутаны историей и обладают уникальным очарованием. В их числе - обмен забавными недорогими подарками, чтобы добавить смеха и веселья в праздничный сезон. Эта практика подчеркивает внимание семьи к заботе и товариществу, а не к роскоши.
Решение Кейт использовать домашнее чатни соответствовало этой традиции, но оно также показало ещё одну важную черту ее характера: она понимает ценности королевской семьи. Смешение ее семейной традиции с обычаями монархов показало, как хорошо ее прошлое - и настоящее как часть монархии - могут гармонично сочетаться.
С годами Кейт продолжала чтить как свои собственные традиции, так и традиции королевской семьи. С декабря 2021 года она ежегодно устраивает рождественский концерт рождественских песнопений под названием «Вместе на Рождество» в Вестминстерском аббатстве, который каждый год имеет свою тему. Эти инициативы показывают ее приверженность созданию чувства общности и радости в праздничный период.
Задумчивый подарок Кейт Миддлтон королеве Елизавете II в 2011 году - трогательное напоминание о том, что искренность и личный подход говорят намного больше.
Именно маленькие, искренние жесты имеют наибольшее значение, строя мосты и углубляя связи внутри семей - королевских и других.