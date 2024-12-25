Кейт Миддлтон рассказала о первом рождественском подарке, который она подарила королеве Елизавете

В откровенном интервью Кейт призналась, что она была довольно обеспокоена выбором подарка для Ее Величества. «Я помню, как в первый раз была в Сандрингеме на Рождество. И я переживала, что подарить королеве на Рождество», - рассказала она.

«Я думала: "Боже, что же ей подарить?" После долгих раздумий она решила выбрать самый личный путь: поделиться частью своей семейной традиции через очень особенный подарок.

«Я подумала: "Я сделаю ей что-то своими руками". Что могло бы закончиться ужасно. Но я решила приготовить чатни по рецепту моей бабушки», - уточнила Кейт Миддлтон.

«Я немного переживала по этому поводу, но на следующий день заметила, что оно стояло на столе!» Этот трогательный жест признательности сразу же помог Кейт почувствовать себя желанной. Кроме того, этот жест королевы снял ранние переживания Кейт и стал основой для углубляющихся отношений между двумя королевскими особами.

Отношения между королевой и Кейт постепенно развивались в течение многих лет, становясь отношениями взаимного уважения, почтения и привязанности.

«Я думаю, что такой простой жест многого для меня значил, и я заметила, что она делала это много раз», - размышляет Кейт. «Думаю, это просто показывает ее заботливость и внимание к каждому».