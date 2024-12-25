Любопытная рождественская традиция сложилась в США и Канаде. 24 декабря дети смогут следить за Сантой и его оленями на сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки - Norad.
Где сейчас летят Санта и его олени? За полетом можно наблюдать онлайн
Можно зайти на сайт и нажать кнопку в правом углу Start tracking Santa now.
Это уже 69-й год, когда Norad отслеживает Санту и его команду.
Каждый год не менее 100 тыс. детей звонят в Norad, чтобы узнать о местонахождении Санты. Миллионы других следят за событиями онлайн на девяти языках, от английского до японского.
Традиция зародилась еще во времена Холодной войны, когда один ребенок случайно позвонил в Континентальное командование ПВО, теперь Norad, и произнес свой рождественский список желаний, положив начало ежегодной традиции.
Самые любопытные также могут позвонить по телефону 1-877-HI-NORAD и спросить у операторов о местонахождении Санты с 8 утра до 2 часов ночи.
На сайте flightradar24.com, где отслеживается движение самолетов по всему миру, также появился маршрут Санты - в режиме онлайн.