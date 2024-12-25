Не только в дни рождения, но и на Рождество и Новый год во многих домах мы видим на столе оливье. Кажется, что его классический рецепт знает даже ребенок, но если изменить способ приготовления всего одного ингредиента, этот салат приобретет новый вкус.
Как улучшить вкус оливье, изменив всего один ингредиент
Ингредиенты:
- картофель - 4 шт.;
- вареная морковь - 2 шт.;
- сваренные вкрутую яйца - 2 шт.;
- вареная говядина или колбаса - 300-400 г;
- 1 банка консервированного горошка;
- 10 небольших маринованных огурцов;
- небольшой пучок зеленого лука;
- растительное масло;
- майонез;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
Процесс готовки всем известен. Но в этом рецепте картофель готовится иначе. Обратили внимание, что в списке ингредиентов не указано, что он вареный - в отличие от моркови и яиц. Почему?
В данной версии оливье картофель нужно жарить!
1. Нарежьте картофель так, как вы хотели бы видеть его в салате.
2. Подготовленные кусочки обжарьте в большом количестве растительного масла до румяной корочки, после чего уберите со сковороды.
3. Чтобы избавиться от лишнего масла, можно выложить их на бумажное полотенце.
4. Морковь, огурцы, мясо/колбасу и яйца нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук (можно заменить репчатым) мелко нашинкуйте.
5. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, включая остывший картофель, добавьте соль, перец, а в конце - майонез.
6. Готово!