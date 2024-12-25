Глоба рассказала, каким будет 2025 год для каждого знака Зодиака

Лев

Вначале 2025-й год принесет Льву мощный «выхлоп». Предстоит демонстрировать и активные действия, и в чем-то противостоять общественному мнению. Зимой, весной откроются карьерные перспективы, хорошие возможности - особенно вдали от дома. Лев получит значительную компенсацию и в материальном плане, и в творческом. Дороги принесут любовь, исполнение надежд.

Дева

2025 год унесет проблемы, которые были в предыдущих годах. Возможно, что появятся проблемы, которые затронут семью, - они из прошлого. Но откроются хорошие возможности для перспектив, для реализации давних планов. Помогут осуществлять задуманное друзья.

Весы

Потихоньку отступят проблемы, которые ранее мучали Весы. Эти давние проблемы были связаны с вопросами здоровья, отношениями с окружающими. На работе начнутся перемены к лучшему. Весы будут ставить перед собой новые цели и начнут строить свое новое дело.

Скорпион

2025 год дает потрясающиеся возможности вдали от дома: они принесут успех, счастье. Будет много любви, интересной творческой работы. Будет возможность для зачатия или рождения детей.

Стрелец

Представители знака пребывают в фаворе в 2025 году. Будут расходы на обустройство жилища. Помощь понадобится вашим домашним. Год личного успеха, особенно в любви и творчестве.

Козерог

Можно строить планы на будущее, связанные с обучением, преподаванием. Удастся собрать вокруг себя новый круг людей. Появятся новые партнеры. В семье ждет успех, перспективы для совместного роста. Нужно строить планы на будущее. Будут увлечения, любовь, но при этом постарайтесь уберечь себя.

Водолей

Для рожденных под знаком Водолея будет важное время в плане работы, материального положения. Во второй половине года неожиданно могут появиться новые партнеры. Это активные, яркие, интересные люди. Им нужно будет в чем-то уступить, а в чем-то идти вместе. С ними придется считаться независимо от взаимной симпатии или антипатии.

Рыбы

2025 год двойственный. С одной стороны - время личного успеха, в том числе в интеллектуальных планах. Будет много новых людей вокруг. С другой стороны, возникнут трудности в семье: надо особенно внимательно беречь родных и здоровье.