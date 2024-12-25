В Сети обсуждают клип Анны Седоковой, «предсказавший» смерть ее бывшего мужа Яниса Тиммы

В клипе, который вскоре после выхода запретили на телевидении из-за обилия эротических сцен, Седокова поет и танцует над «телом» мужчины, которое завернуто в полиэтилен. Несмотря на то что ролик вышел в 2018 году, пользователи продолжают его обсуждать в связи с недавними событиями: «Пророческий клип, Аня», «Пророчество и в клипе, и в словах», «Теперь в пакете оказался этот бедный парень».