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В Сети обсуждают клип Анны Седоковой, «предсказавший» смерть ее бывшего мужа Яниса Тиммы

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Фото статьи
Фото: IMAGO/Artur Stabulnieks

На фоне смерти Яниса Тиммы в сети обсуждают старый клип Анны Седоковой на песню «Шантарам». Пользователи считают его «пророческим» из-за нескольких кадров.

В клипе, который вскоре после выхода запретили на телевидении из-за обилия эротических сцен, Седокова поет и танцует над «телом» мужчины, которое завернуто в полиэтилен. Несмотря на то что ролик вышел в 2018 году, пользователи продолжают его обсуждать в связи с недавними событиями: «Пророческий клип, Аня», «Пророчество и в клипе, и в словах», «Теперь в пакете оказался этот бедный парень».

Также в сети считают, что Анна и Янис познакомились благодаря этой песне. В 2019 году певица открыла бар на Саввинской набережной в Москве, куда Тимма пришел как гость. Чтобы впечатлить ее, он выложил историю в Instagram под «Шантарам» и привлек этим внимание певицы.

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