На фоне смерти Яниса Тиммы в сети обсуждают старый клип Анны Седоковой на песню «Шантарам». Пользователи считают его «пророческим» из-за нескольких кадров.
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В Сети обсуждают клип Анны Седоковой, «предсказавший» смерть ее бывшего мужа Яниса Тиммы
В клипе, который вскоре после выхода запретили на телевидении из-за обилия эротических сцен, Седокова поет и танцует над «телом» мужчины, которое завернуто в полиэтилен. Несмотря на то что ролик вышел в 2018 году, пользователи продолжают его обсуждать в связи с недавними событиями: «Пророческий клип, Аня», «Пророчество и в клипе, и в словах», «Теперь в пакете оказался этот бедный парень».