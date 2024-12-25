Криштиану Роналду, его возлюбленная Джорджина Родригес и их дети проводят время в Финляндии: фотографиями из отпуска футболист и его возлюбленная поделились в своем Instagram.
Лыжи и прорубь: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми отдыхают в Финляндии
На кадрах они вместе катаются на лыжах, а сам Роналду окунается в прорубь.
Роналду и Родригес вместе с 2016 года, они познакомились в магазине Gucci, где Джорджина тогда работала. У них пятеро детей: двое общих и трое детей Роналду, которые появились на свет до их встречи с Джорджиной. Известно, что в 2010 году у футболиста родился сын, которого назвали Криштиану-младший (кто стал матерью, до сих пор не известно), а в 2017 году суррогатная мать родила от Роналду близнецов Еву и Матео.
В том же году на свет появился общий ребёнок Роналду и Джорджины - дочь Алана. В 2022 году у пары родились близнецы, но один из них - мальчик - умер при родах. Девочку назвали Белла.