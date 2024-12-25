Лыжи и прорубь: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми отдыхают в Финляндии

Роналду и Родригес вместе с 2016 года, они познакомились в магазине Gucci, где Джорджина тогда работала. У них пятеро детей: двое общих и трое детей Роналду, которые появились на свет до их встречи с Джорджиной. Известно, что в 2010 году у футболиста родился сын, которого назвали Криштиану-младший (кто стал матерью, до сих пор не известно), а в 2017 году суррогатная мать родила от Роналду близнецов Еву и Матео.