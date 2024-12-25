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ВИДЕО Джуд Лоу раскрыл большой обман фильма «Отпуск по обмену»

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Фото статьи
Фото: Cap/rfs/scanpix

Недавно актер побывал в эфире популярной радиостанции и сумел огорчить многочисленных поклонников культовой кинокартины. Он рассекретил неожиданную деталь, связанную с процессом съемок романтической комедии.

CNN сообщает о недавнем интервью Джуда Лоу для BBC Radio, в котором он говорил о фильме 2006 года, который многие хотят смотреть каждое рождественское время. Лоу играет в романтической комедии объект влечения Камерон Диаз и брата Кейт Уинслет.

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