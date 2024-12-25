Эксперт: «Изменяют чаще всего на Рождество!»

Хотя праздничный сезон посвящен любви, его также иногда рассматривают как период искушений. Однако эксперт, знакомый с секретами отношений, указывает на интересный факт: именно в рождественское время неверность неожиданно отходит на второй план, сообщает Daily Star.

Генеральный директор европейского знакомства-портала для женатых людей Ashley Madison Кристоф Крамер заявил: «На самом деле Рождество - это один из самых тихих периодов в нашей жизни. Декабрь - месяц, когда мы видим наименьшее количество новых пользователей, потому что это время, когда от людей ожидают встреч с семьей, покупки подарков, организации рождественских обедов и другие праздничные мероприятия».