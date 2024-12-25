Рождество - время радости и любви, которое объединяет людей. Однако, когда календари заполнены вечеринками и рождественскими мероприятиями, а на дверях висят рождественские венки, некоторые могут переживать, что их близкий человек может отдалиться.
Для подписчиков
Эксперт: «Изменяют чаще всего на Рождество!»
Хотя праздничный сезон посвящен любви, его также иногда рассматривают как период искушений. Однако эксперт, знакомый с секретами отношений, указывает на интересный факт: именно в рождественское время неверность неожиданно отходит на второй план, сообщает Daily Star.