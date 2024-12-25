Ср, 25.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Эксперт: «Изменяют чаще всего на Рождество!»

Copy
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Рождество - время радости и любви, которое объединяет людей. Однако, когда календари заполнены вечеринками и рождественскими мероприятиями, а на дверях висят рождественские венки, некоторые могут переживать, что их близкий человек может отдалиться.

Хотя праздничный сезон посвящен любви, его также иногда рассматривают как период искушений. Однако эксперт, знакомый с секретами отношений, указывает на интересный факт: именно в рождественское время неверность неожиданно отходит на второй план, сообщает Daily Star.

Генеральный директор европейского знакомства-портала для женатых людей Ashley Madison Кристоф Крамер заявил: «На самом деле Рождество - это один из самых тихих периодов в нашей жизни. Декабрь - месяц, когда мы видим наименьшее количество новых пользователей, потому что это время, когда от людей ожидают встреч с семьей, покупки подарков, организации рождественских обедов и другие праздничные мероприятия».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх