Новый закон об округлении при оплате наличными вызывает вопросы у жителей Эстонии

С 1 января при оплате наличными начнет действовать правило округления: если покупатель расплачивается наличными, кассир округлит итоговую сумму покупки до ближайших пяти центов в большую или меньшую сторону. «Вероятно, больше вопросов появится в новом году, когда правило округления вступит в силу», - говорит представитель Prisma, добавляя, что магазин обучил сотрудников, чтобы они могли отвечать на вопросы клиентов.