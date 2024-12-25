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Новый закон об округлении при оплате наличными вызывает вопросы у жителей Эстонии

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

С 1 января при оплате наличными начнет действовать правило округления: если покупатель расплачивается наличными, кассир округлит итоговую сумму покупки до ближайших пяти центов в большую или меньшую сторону. «Вероятно, больше вопросов появится в новом году, когда правило округления вступит в силу», - говорит представитель Prisma, добавляя, что магазин обучил сотрудников, чтобы они могли отвечать на вопросы клиентов.

Житель Таллинна, делавший покупки к Рождеству, заметил в магазине Prisma табличку, объясняющую правило округления, которое вступит в силу в следующем году. «Довольно интересно», - отметил таллиннец, для которого эта информация стала неожиданностью.

«С 1 января 2025 года в Эстонии при оплате наличными начнет действовать правило округления», - говорится на табличке у кассы Prisma. «Если покупатель расплачивается наличными, кассир округлит итоговую сумму покупки до ближайших пяти центов. Таким образом, итоговая сумма может быть дешевле или дороже на два цента».

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