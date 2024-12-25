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ВИДЕО Эстонский визажист года собрала крупную сумму пожертвований для детей из детских домов

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Фото: Kuvatõmmis videost

Тиктокер Анни Халлик, признанная лучшим визажистом 2024 года, собрала через платформу TikTok внутишельную сумму! Вся сумма пошла на 200 подарков для детей из детских домов.

34-летняя Анни Халлик уже более десяти лет работает визажистом, но наибольшую известность она получила за последние годы благодаря TikTok. На сегодняшний день у нее более 17 000 поклонников на этой популярной платформе.

@annihallikmua Mega mega mega @tradehouseee ! #fyp #mua #best #winner #eesti #estonia #eestitiktok original sound - Anni Hallik
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