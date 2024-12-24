ВИДЕО Юри Ратас продемонстрировал шикарные па

«Большое спасибо великолепным людям из Синди и Пярнумаа. Спасибо за теплый прием! Движение - это жизнь!» - добавил политик в своем посте в Instagram.

Видео с медленным вальсом было снято на праздновании окончания года в Синди, которое состоялось в субботу.

Ратас получил множество похвал как от присутствующих, так и от комментаторов. «Очень приятно снова видеть его танцующим», - пишут они.

Осенью 2022 года в благотворительном шоу «Танцы с звездами» Юри Ратас занял второе место вместе с партнершей по танцам Кристиной Тармет.