«Пожилую женщину схватили за куртку, заставили встать и повели ее в машину», - описала падение женщина, которая была свидетелем происшествия, по ее словам, скорая помощь вела себя грубо с пожилой женщиной.
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ФОТО ⟩ «Сотрудники скорой помощи вели себя как мясники...» 74-летняя жительница Эстонии упала и получила травму в магазине
На Эхитаяте Тее в магазине Maxima сегодня, 24 декабря, произошел инцидент, когда 74-летняя пожилая женщина споткнулась о плохо уложенный ковер, потеряла равновесие и упала головой на рекламный столб.