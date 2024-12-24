Беатрис сияет ярко. Она похудела и помолодела, и на это есть причина - красавица снова влюблена. Всего неделю назад Беатрис вышла замуж в седьмой раз, на этот раз за Рюнно Матиесена. «Это было очень романтично - вдвоем в темноте, в бурю, при свечах…» - вспоминает Беатрис.

Беатрис и Рюнно явно на одной волне. Они заканчивают друг за другом предложения, разделяют особое чувство юмора и невероятную близость. Их история настолько уникальна и насыщена, что из нее мог бы получиться захватывающий сценарий для романтического фильма.

«Он вошел через дверь, и за четыре секунды я поняла - это мой человек», - рассказывает Беатрис. «Осознание, что мы пара, пришло уже на третьей встрече. Был страшный шторм, я боялась, что он снесет крышу. И вот мы вдвоем - в деревне, в ловушке шторма, в темноте, при свечах. Но с Рюнно я чувствовала себя очень безопасно. Это было потрясающее осознание».

«Были всякие страхи, но тот факт, что у нее было много браков, не был одним из них», - делится Рюнно. «Страх был, что она одна из самых известных людей в Эстонии, и в других странах она тоже сделала себе имя. Для меня удивительно, что я смог так близко поговорить с ней и сидел от нее меньше чем в метре. Это было очень особенное чувство...»

Страстная история любви глазами как Беатрис, так и Рюнно, оба делятся своими чувствами очень ярко, смело и искренне.