Появление Кейт Миддлтон на Рождество станет большим событием

«Это будет такой большой момент, потому что в последний раз мы видели ее, прежде чем узнали о ее проблемах со здоровьем, было в прошлое Рождество», - отметил Бетан Холт.

«Это будет почти как книжный момент в очень трудное время», - добавил он.

В течение года, который принц Уильям описал как «жестокий» после того, как у его жены и отца короля Карла диагностировали рак, публичные появления Кейт Миддлтон были довольно редкими после операции на брюшной полости в январе и месяцев химиотерапии после того, как она публично объявила о своем диагнозе в марте.

В сентябре будущая королева Великобритании опубликовала видео, в котором объявила, что закончила лечение рака и «с нетерпением ждет возвращения на работу и еще нескольких публичных выступлений в ближайшие месяцы». С тех пор Кэтрин говорила о том, что находится на «новом этапе восстановления с обновленным чувством надежды и благодарности за жизнь».

Несмотря на это, Кейт Миддлтон и принц Уильям не посетили ежегодный предрождественский обед, организованный королем Карлом III в Букингемском дворце 19 декабря, поскольку они уже были в Норфолке. Считается, что вся семья посетит церковную службу Святой Марии Магдалины на Рождество в поместье Сандрингем, и праздничная прогулка является ежегодным событием для поклонников королевской семьи.

Что касается того, что наденет принцесса Уэльская, Холт надеется на что-то веселое, чтобы отметить начало ярких дней впереди.

«Я надеюсь увидеть что-то смелое и праздничное», - говорит автор книги «Герцогиня Кембриджская: десятилетие современного стиля».