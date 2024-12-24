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«Только вместе мы можем делать добро!» Ресторан из Эстонии пожертвовал всю выручку за день на благотворительность

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Фото статьи
Фото: Erakogu

В шашлычной Karavan в городе Рапла 20 декабря можно было поддержать фонд лечения рака Kingitud Elu, наслаждаясь едой. «Мы очень рады, что послание дошло до людей, и они приняли участие», - рассказывает владелец шашлычной Андре Калайджян.

Праздничное времяэто время подарков. Шашлычная Karavan в городе Рапла также решила в этом году поддержать фонд лечения рака Kingitud Elu, предложив свою частичку рождественской радости.

«На самом деле я постоянно поддерживаю фонд Kingitud Elu», - рассказывает владелец шашлычной Андре Калайджян.

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