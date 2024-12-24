«Только вместе мы можем делать добро!» Ресторан из Эстонии пожертвовал всю выручку за день на благотворительность

В шашлычной Karavan в городе Рапла 20 декабря можно было поддержать фонд лечения рака Kingitud Elu, наслаждаясь едой. «Мы очень рады, что послание дошло до людей, и они приняли участие», - рассказывает владелец шашлычной Андре Калайджян.