«Только вместе мы можем делать добро!» Ресторан из Эстонии пожертвовал всю выручку за день на благотворительность

В шашлычной Karavan в городе Рапла 20 декабря можно было поддержать фонд лечения рака Kingitud Elu, наслаждаясь едой. «Мы очень рады, что послание дошло до людей, и они приняли участие», - рассказывает владелец шашлычной Андре Калайджян.
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Праздничное время - это время подарков. Шашлычная Karavan в городе Рапла также решила в этом году поддержать фонд лечения рака Kingitud Elu, предложив свою частичку рождественской радости.