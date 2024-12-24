ФОТО Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж

Ее будущим мужем стал музыкант Джастин Эйси. Он сделал дорожку из зажженных свечей и лепестков роз, в конце которой ждал возлюбленную на одном колене. Это произошло в семейном доме Таллулы в штате Айдахо накануне рождественских праздников. Джастин подарил невесте большое обручальное кольцо с драгоценными камнями.

К поздравлениям также «присоединился» любимый песик Деми Мур Пилаф. Таллула держала ее на руках, демонстрируя свое новое украшение.

Отметим, что Таллула начала встречались с Джастином после сложного расставания с бойфрендом. В 2022 году ее бывший жених Диллон Басс отменил помолвку, назвав причиной этого проблемы Таллулы со здоровьем. Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур боролась с различными зависимостями и анорексией.

В комментариях помолвленных влюбленных поздравляют пользователи сети и сестры Таллулы.

«Самая прекрасная любовь видеть и наблюдать за ростом. Я так люблю вас обоих. Джастин, мне так повезло, что я могу называть тебя своим братом. Малышка Лула, мой подарок, моя королева, мое сердце так полно. Одержима вами обоими», - написала Румер Уиллис.