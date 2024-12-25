ГОРОСКОП НА 25 ДЕКАБРЯ Козерогам может быть сложно сохранять спокойствие, у Скорпионов удачный день

Стрелец

Звезды на вашей стороне, и стоит этим воспользоваться, чтобы осуществить какие-то важные планы, сделать то, что было задумано давным-давно. Полезно обсуждать вопросы, касающиеся работы или бизнеса, строить профессиональные планы на будущее. Не исключено, что вы найдете союзников, благодаря которым вскоре добьетесь большого успеха. На вторую половину дня лучше не планировать ничего особенно утомительного и сложного. В это время вам полезно будет отдохнуть. Достаточно совсем небольшой паузы в делах, чтобы вы вновь почувствовали себя бодрыми и энергичными.

Козерог

В начале дня может быть сложно сохранять самообладание. Эмоциональный фон отличается напряженностью, порой вас одолевают противоречивые чувства. Но вы сохраняете здравомыслие, стараетесь не поддаваться мимолетным желаниям. Со временем настроение улучшается. Вторая половина дня отлично подходит для любых полезных дел. Неважно, предпочтете ли вы сосредоточиться на домашних заботах, работе или учебе: в любом случае удастся быстро достичь нужного результата. Вероятны приятные встречи, неожиданные визиты давних друзей, по которым вы скучали.

Водолей

День складывается неплохо. Кое-какие трудности могут возникнуть, но они не заставят вас ни отказаться от задуманного, ни усомниться в правильности выбранного пути. Наоборот, вы с энтузиазмом штурмуете новые вершины, вдохновенно ищете способ преодолеть любые преграды, возникающие на пути. Удается не только справиться с собственными делами, но и поддержать тех, кто оказался в сложном положении. Стоит обращать внимание на любые, даже самые незначительные, события этого дня. Они могут натолкнуть вас на интересные мысли, подсказать, куда двигаться дальше.

Рыбы

Никуда не торопитесь. Если сегодня сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и обдумывать каждый шаг, можно не только избежать ошибок и трудностей, но и отлично справиться со сложным делом. Первая половина дня подходит для общения и поиска новых союзников. Во второй же хочется побыть наедине с собой, спокойно отдохнуть. День удачен с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторым Рыбам возвращают старые долги, и это оказывается очень кстати.