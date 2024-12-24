Врачи предупреждают королевскую особу об опасности авиаперелетов в ее положении. По их словам, для нее сейчас нежелательны подобные путешествия по воздуху.
Принцесса Беатрис внезапно изменила планы на Рождество: в чем причина
36-летней принцессе Беатрис, которая мечтала провести рождество у итальянских родственников своего мужа, аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци, пришлось отказаться от этих планов и остаться в пасмурной Великобритании. Причиной всему - запрет врачей на перелеты для королевской особы, поскольку Беатрис находится на третьем триместре беременности, пишет Daily Mail.
О беременности племянницы короля Букингемский дворец объявил 1 октября. Второй ребенок пары должен появиться на свет в начале весны 2025 года.
«Существует целый ряд причин, по которым кто-то в третьем триместре может не иметь возможности летать. Различные острые проблемы могут быть чем-то обычным, например, инфекцией грудной клетки или даже вирусным заболеванием, которое может быть довольно серьезным во время беременности. Перелеты могут усугубить ситуацию из-за обезвоживания, а длительное сидение без движения также повышает риск образования тромбов», - объяснила доктор Элли Кэннон, обозреватель Mail on Sunday и врач общей практики.
По ее словам, последствия могут быть и более долгосрочными, включая высокое кровяное давление или диабет.
«Путешествия на большие расстояния могут быть опасны в этом сценарии из-за необходимости постоянного наблюдения», - подчеркнула доктор.
Теперь принцесса собирается праздновать Рождество в Сандрингеме с королевской семьей вместе с мужем, трехлетней дочерью Сиенной и восьмилетним пасынком Вольфи.